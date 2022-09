Elezioni, Raffaele Piemontese: “Ho fatto il massimo, imparerò da questa sconfitta”

“Non sono stato eletto alla Camera dei Deputati, il Partito Democratico ha perso le elezioni. Ringrazio i 63 mila e 16 elettori che hanno scelto di sostenere il PD, il mio partito che ha raggiunto il 15,36 per cento dei voti nel collegio plurinominale che comprendeva tutta la provincia di Foggia e della provincia di Barletta, Andria e Trani. Ringrazio anche gli elettori dei partiti della coalizione Italia Democratica e Progressista che mi hanno sostenuto nel collegio uninominale. Il ringraziamento più sentito va ai militanti, ai volontari, ai tanti amministratori comunali, alle ragazze e ai ragazzi che in queste scarse quattro settimane hanno affrontato una campagna elettorale anche contro vento, dove le dinamiche nazionali hanno prevalso sui territori”. Lo dichiara il vicepresidente della Puglia, Raffaele Piemontese.

“Ho fatto una campagna elettorale al massimo delle mie possibilità, facendo incontri e comizi nei tanti luoghi e nelle piazze delle nostre città – continua -. Mi sono nutrito del calore e dell’affetto di tanti cittadini e da questo traggo forza per continuare il mio lavoro di vicepresidente della Regione Puglia. Rivolgo i miei migliori auguri ai neoeletti deputati e senatori che hanno radici nel territorio perché ne avremo bisogno, a prescindere dagli schieramenti politici. Ringrazio il segretario nazionale del PD, Enrico Letta, per la fiducia che ha riposto in me”.

“Trarrò insegnamento da questa sconfitta politica per ripartire con maggiore consapevolezza e determinazione, e per continuare a contribuire alla crescita del nostro territorio”, ha concluso.