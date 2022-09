A Roma 7 parlamentari del Foggiano, 4 M5S e 3 del centrodestra. Disfatta Pd: fuori Piemontese

Niente candidati Pd alla Camera dei Deputati per la provincia di Foggia. La disfatta dei dem è dunque totale e non risparmia nemmeno il vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese, soltanto terzo nell’uninominale dopo Giandiego Gatta (centrodestra) e Fabrizio Marrazzo (M5S). Nel pomeriggio Piemontese ha sperato nella ripartizione dei seggi nel proporzionale (in gergo lo chiamano “effetto flipper”) ma i conteggi non lo hanno premiato. In Puglia è scattato un seggio in più per Sinistra-Verdi a discapito proprio del Pd.

A Roma ci saranno dunque 7 parlamentari provenienti dal Foggiano: Anna Maria Fallucchi (Fratelli d’Italia), Giandonato La Salandra (Fratelli d’Italia), Giandiego Gatta (Forza Italia), Marco Pellegrini (M5S), Carla Giuliano (M5S), Giorgio Lovecchio (M5S) e Gisella Naturale (M5S). Tutti alla Camera tranne Fallucchi e Naturale elette al Senato.

