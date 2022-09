Ancora morte nel Foggiano, donna perde la vita sulla strada tra San Severo e Apricena. Un’altra è ferita

Una donna è morta ed un’altra è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio lungo la Provinciale 27 che da San Severo conduce ad Apricena nel Foggiano. Per cause ancora in corso di accertamento l’auto con a bordo le due donne è uscita fuori strada finendo nei campi e ribaltandosi. Inutile ogni tentativo di rianimare la vittima da parte degli operatori del 118. L’altra donna è stata trasportata al Policlinico Riuniti di Foggia in elisoccorso. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco, mentre i rilievi sono stati effettuati dai carabinieri. (fonte gazzettadelmezzogiorno.it)