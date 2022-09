“Roadpol safety days”, a Foggia la Polizia di Stato in prima linea contro gli incidenti stradali. Appuntamento in “Mongolfiera”

La Polizia di Stato, nella “Settimana europea della mobilità” (16-22 settembre 2022), promuove la campagna “Focus on the Road” (concentrarsi sulla strada) volta ad informare e sensibilizzare la collettività sul tema della sicurezza stradale.

Gli obiettivi della campagna Roadpol “Safety Days” sono quelli di: aumentare la consapevolezza sociale sul fenomeno della mortalità ed incidentalità grave sulle strade europee; richiamare l’attenzione degli utenti della strada sulla necessità di allinearsi all’obiettivo europeo della riduzione del 50% del numero delle vittime sulle strade per il 2030; dimostrare che, con un ampio sostegno da parte della collettività, si può essere in grado di ridurre il numero delle vittime e dei feriti gravi sulle strade europee.

A Foggia, il 16 settembre 2022 presso il centro commerciale “La Mongolfiera”, gli operatori della Polizia Stradale saranno a disposizione dei cittadini per soddisfare tutte le curiosità circa i mezzi tecnologici in uso al reparto Speciale della Polizia di Stato, che ogni giorno utilizzano con l’obiettivo di prevenire e ridurre gli incidenti stradali. Inoltre, per l’occasione, saranno distribuiti volantini e segnalibri agli interessati.

L’iniziativa farà conoscere ai partecipanti e a tutti coloro che vorranno sostenere “Safety Days”, proponendo di visitare la pagina web www.roadpolsafetydays.eu e facendo click sul tasto “take a pledge” (impegno), tramite il quale, ciascun utente della strada, inserendo la propria email ed il proprio nome, sottoscriverà formale impegno a rispettare le regole del codice della strada, nell’ottica della riduzione dell’incidentalità su tutte le strade europee.