Gino Lisa Foggia, verifica in Prefettura delle misure di sicurezza. Rassicurazioni da Aeroporti di Puglia

In vista dell’imminente riapertura dell’aeroporto Gino Lisa di Foggia che a partire dal prossimo 30 settembre vedrà riattivati i voli nazionali per le tratte aeree da/per Milano Malpensa e Torino e successivamente anche da/per Catania e Verona ad opera della compagnia aerea Lumiwings, si è svolta questa mattina in Prefettura una riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia, presieduta dal prefetto di Foggia Maurizio Valiante cui hanno preso parte anche il Responsabile di ENAC – Direzione Aeroportuale di Puglia e Basilicata ed il Responsabile della gestione aeroportuale di Aeroporti di Puglia s.p.a..

Nel corso dell’incontro, il responsabile della gestione aeroportuale di Aeroporti di Puglia s.p.a. ha assicurato la predisposizione da parte del gestore aeroportuale delle pianificazioni di sicurezza, richieste dalla regolamentazione europea e nazionale, per lo scalo aereo del Gino Lisa.

Contestualmente, sono state stabilite le modalità organizzative per definire il necessario concorso da parte delle Forze di Polizia nelle attività di presidio e vigilanza dello scalo aeroportuale, che vedranno impegnate sinergicamente Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, al fine di garantire la piena operatività in sicurezza dell’aeroporto, tutela dei passeggeri e di tutti gli operatori in servizi presso il Gino Lisa.