Intesa Sanpaolo Onlus, consegna dei premi di studio per gli studenti dell’Università di Foggia

Anche quest’anno la Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus, in collaborazione con l’Università di Foggia, ha istituito un concorso per l’assegnazione di contributi per gli studenti dell’Ateneo foggiano. A beneficiare delle borse messe a disposizione gli studenti, regolarmente iscritti ai corsi di laurea dell’Unifg, che versino in condizioni di svantaggio fisico, psichico, sociale, familiare o in difficoltà economica.

La selezione ha premiato venti studenti, che riceveranno il contributo mercoledì 14 settembre durante una specifica cerimonia che si terrà alle ore 10.00, nell’Aula “B. di Fortunato” in Via Gramsci.

Alla cerimonia interverranno Giuseppe Milazzo, consigliere di amministrazione della Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus e Agostino Sevi, prorettore dell’Università di Foggia.

L’evento segna un legame, quello con la Fondazione, che l’Università di Foggia è lieta di portare avanti, consapevole dell’importanza che ogni singolo contributo può avere per gli iscritti all’Ateneo. Aiutare ancor di più gli studenti che, nonostante le condizioni di difficoltà, portano avanti il percorso accademico risulta infatti fondamentale per garantire a tutti il diritto allo studio.