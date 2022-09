“L’amministratore locale non può chiedere voti alla mafia e poi parlare di legalità!”. Decaro arringa la folla a Cerignola

“La sicurezza non è far vedere il video di una donna violentata da un immigrato o citofonare a casa di un presunto spacciatore. Sicurezza è dotare la magistratura e le forze dell’ordine dell’organico necessario per fronteggiare il crimine. Sono loro che ci aiutano a contrastare la mafia, soprattutto in questo territorio. Io nella mia città ho 14 clan criminali. L’amministratore locale deve dimostrare di stare dalla parte delle forze dell’ordine, della legalità, non può andare a chiedere i voti a quelle persone quando si candida dicendo poi che dobbiamo rispettare le regole!”.

Il sindaco di Bari Antonio Decaro ha arringato la folla ieri sera nel corso di un incontro elettorale a Cerignola nell’ambito della Festa dell’Unità. Con lui i candidati della provincia di Foggia per il Pd Raffaele Piemontese, Valentina Lucianetti e Teresa Cicolella. Padrone di casa il sindaco Francesco Bonito. Al centro del dibattito i temi della sicurezza e della legalità che da tempo tengono banco nel Foggiano soprattutto dopo la recente escalation criminale. Da inizio anno ben 11 omicidi in meno di otto mesi e mezzo.