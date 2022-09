Toti e Tata di nuovo insieme per una serata tutta da ridere a Manfredonia. “Siamo in una terra bellissima”

Serata all’insegna della cultura e dello spettacolo a Manfredonia dove è andata in scena la cerimonia finale del Premio Re Manfredi. Tra i mattatori dell’evento organizzato dalla Fondazione Re Manfredi, Antonio Stornaiolo e Emilio Solfrizzi, Toti e Tata, che in questi anni sono stati protagonisti in tv, al cinema e al teatro promuovendo la Puglia in Italia.

“È sempre un piacere ricevere un premio, lo è ancora di più riceverlo in una terra bellissima come questa del Gargano. A Manfredonia abbiamo tanti bei ricordi e poi ci teniamo informati su quanto accade in Capitanata grazie a l’Immediato che seguiamo con interesse tutti i giorni. Nella mia rassegna stampa quotidiana – aggiunge Stornaiolo – l’Immediato c’è sempre”.