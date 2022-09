Sostegno dalla Francia per Monte Sant’Angelo capitale italiana della cultura. “Lo merita pienamente”

Sostegno anche dalla Francia per la candidatura di Monte Sant’Angelo a capitale della cultura 2025. La lettera arriva direttamente dal comune di Mont-Saint-Michel (in foto wikipedia). Proprio nel piccolo centro francese c’è uno dei tre maggiori luoghi di culto europei intitolati a San Michele Arcangelo, insieme alla Sacra di San Michele in val di Susa, e – appunto – al santuario di San Michele Arcangelo a Monte Sant’Angelo sul Gargano.

“Riteniamo che il vostro territorio meriti pienamente questo riconoscimento quale punto di arrivo di un lungo e complesso percorso che vi ha visto come motore di aggregazione, nel nome dell’Arcangelo, tra Paesi e città dove si è diffuso il culto micaelico – si legge -. Da parte nostra vi è il pieno sostegno alla candidatura e la disponibilità sia a proseguire la collaborazione già in atto, sia ad intensificare gli sforzi sui progetti che potranno vederci coinvolti, mettendo a disposizione le nostre competenze e con la consapevolezza che solamente un lavoro in rete e di proficua collaborazione possa portare a buone ricadute sui nostri due territori che, seppur lontani geograficamente, sono uniti da un legame profondo”.