Agricoltura foggiana a rischio collasso! “Semineremo grano solo se conviene. O si cambia o aziende muoiono”

L’agricoltura rischia il collasso. I problemi che attanagliano il settore sono tanti e in provincia di Foggia, terra a forte vocazione agricola si avvertono di più. A Lucera è arrivato il presidente nazionale di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti (in foto), invitato dal presidente provinciale, Filippo Schiavone. Un incontro con il mondo agricolo di Capitanata e con i cerealicoltori che a causa delle quotazioni del grano in ribasso hanno minacciato di non voler seminare.

“I momenti non sono facili ma non bisogna mollare, bisogna continuare a produrre. Certo i costi energetici mettono in forte difficoltà le nostre imprese. Purtroppo l’agricoltura è stata dimenticata per troppi anni. Occorre riportare l’agricoltura al centro dell’agenda del prossimo Governo. Se non lo farà le nostre aziende sono destinate a scomparire”. Giansanti ha poi commentato la crisi del settore cerealicolo. “Siamo imprenditori non benefattori, pertanto semineremo grano solo se conviene”.