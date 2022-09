Ucciso bracciante agricolo nel Foggiano, fermato un 55enne. L’omicidio in una masseria

Un bracciante agricolo 40enne di origini romene è stato ucciso la scorsa notte con una coltellata al fianco sinistro in una masseria nelle campagne tra Manfredonia e Zapponeta, nel Foggiano. I carabinieri hanno fermato, con l’accusa di omicidio volontario, un 55enne connazionale della vittima.

L’uomo è stato trovato dai militari a poche decine di metri dalla masseria. L’omicidio sarebbe stato compiuto per futili motivi al culmine di un litigio scaturito anche a causa dell’abuso di alcol.

All’accoltellamento, avvenuto nella masseria in cui uno dei due romeni lavorava, avrebbero assistito altre persone. Sono in corso le ricerche dell’arma. Questo è l’11esimo omicidio dall’inizio dell’anno nel Foggiano, il secondo risolto dai carabinieri nell’immediatezza dei fatti. (ANSA).