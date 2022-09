Soffrono le lagune del Gargano: clima pazzo distrugge cozze, vongole e ostriche. “Sono vuote e crescono male”

Che sta succedendo nelle più grandi lagune costiere del Mediterraneo? I laghi di Lesina e Varano sono in sofferenza a causa del surriscaldamento del clima e le conseguenze sono gravi per chi da questi due laghi trae economia. Sull’argomento abbiamo intervistato Lucrezia Cilenti, biologa marina del CNR. “Le nostre lagune sono i sofferenza perché abbiamo registrato temperature superiori ai 30 gradi con gravi conseguenze alle specie ittiche che vivono in queste lagune, ma anche delle attività economiche importanti come la molluschicoltura: cozze, vongole e ostriche sono vuote e crescono male”.

Per Cilenti “tutto questo per carenza di ossigeno e per il proliferare di micro alghe di cui si nutrono che non sono appetibili. Il sistema è in crisi, pertanto l’appello che rivolgo è quello di salvaguardare l’ecosistema lagunare attraverso la pulizia dei canali che collegano i laghi con il mare per consentire una maggiore circolazione delle acque marine. Solo così possiamo salvare i nostri laghi e la loro economia”.