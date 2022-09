Il foggiano Amoroso medaglia d’oro al Mondiale di Agility Dog. Prestazione super con la fedele Virginia

È rientrato in Italia Giuseppe Amoroso insieme alla sua fedele Virginia, portando con sé un oro e un argento conquistati al Mondiale di Agility Dog.

Dal 31 agosto al 4 settembre, infatti, si è disputato in Olanda il Campionato del Mondo di Agility Dog IFCS, a cui ha partecipato nella Squadra della Nazionale Italiana di Agility il foggiano Giuseppe Amoroso, conquistando la medaglia d’oro nel Gambler e quella d’argento dell’All Round.

Grande soddisfazione per Giuseppe che ha commentato: “Sono felice che il lavoro che ogni giorno facciamo con Virginia abbia dato questi splendidi risultati. Ma soprattutto sono felice di essere stato ambasciatore di una bella Foggia fatta di gente per bene”.