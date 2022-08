Il fascino intramontabile della Vespucci, il comandante: “Un onore essere sul Gargano”. Ma a terra tanti malumori

Dopo aver solcato le acque dell’Adriatico, la storica imbarcazione della Marina Militare, il veliero Amerigo Vespucci, è approdata nel porto alti fondali di Manfredonia. Tappa storica per la nave scuola più importante del mondo, la nave più bella in assoluto che per tutta la giornata di oggi sarà possibile visitare. E i cittadini di Manfredonia e di tutto il Gargano già dalle prime luci dell’alba in fila sotto il sole per cercare un posto nei bus navetta che per tutta la giornata di oggi faranno la spola con la banchina. A bordo della nave ad accogliere i visitatori il comandante, Capitano di Vascello Massimiliano Siragusa e il suo equipaggio composto da 143 allievi ufficiali. Il Vespucci rappresenta senza dubbio il miglior esempio delle più belle e nobili tradizioni marinare del nostro Paese. “Per noi è un onore – ha detto il comandante – aver attraccato nel Golfo di Manfredonia, nel mare del Gargano. Siamo stati accolti benissimo, molti dei nostri 143 marinai sono pugliesi e per loro oggi è come sentirsi a casa”.

Ma non sono mancate aspre polemiche per la gestione dei biglietti. Molta gente, giunta anche dalla provincia, è rimasta a mani vuote dopo ore di fila e non ha potuto visitare lo storico veliero.

