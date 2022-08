Musica e sapori per la prevenzione, a Torremaggiore suonano “Dolci note” con ABC The New Care

“Musica da gustare e sapori da ascoltare”. È questo il senso della manifestazione “Dolci note”, organizzata venerdì 2 settembre 2022, a partire dalle ore 19.30 presso il Castello Ducale, dall’Ass. ABC The New Care, in collaborazione con l’amministrazione comunale. La serata, organizzata nell’ambito del Programma “Torrestate 2022”, sarà introdotta da Elvira Pettolino, presidente di ABC The New Care, dall’assessore ai Servizi Sociali, Lucia Di Cesare e dal sindaco Emilio di Pumpo.

ABC The New Care si pone come obiettivo la tutela e la prevenzione delle malattie, in particolar modo oncologiche e la tutela della salute. L’associazione mira a promuovere la corretta alimentazione, l’utilizzo dei prodotti a kilometro zero e la promozione delle aziende locali. Nel corso dell’iniziativa sarà possibile degustare assaggi per la corretta alimentazione, con l’intrattenimento musicale del gruppo I Fuori Corso.

Interverranno Pasqua Attanasio, titolare dell’azienda Podere Serraglio e presidente del GAL Daunia Rurale 2020; l’azienda Cordisco di San Paolo di Civitate con la nuova linea di prodotti Gluten Stop; Antonio Cordisco, titolare dell’omonima azienda, con Nadia Alfonso responsabile alla produzione. Entrambe le aziende offriranno i loro prodotti che verranno preparati dallo chef Ivano Scarlato, titolare del ristorante Ivo Bistó. L’ingresso a “Dolci Note” è libero.