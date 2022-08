Gente furiosa a Manfredonia! In fila sotto al sole ma i biglietti per la “Amerigo Vespucci” svaniti nel nulla

Gente furiosa a Manfredonia nel giorno della “Amerigo Vespucci”. Tanti curiosi, provenienti anche dalla provincia, si sono recati in riva al golfo per poter visitare la storica nave della Marina Militare. File chilometriche presso il centro commerciale “Gargano” dove era previsto l’appuntamento per il ritiro dei biglietti (gratuiti) e la partenza della prima navetta alle 11:30.

Ma c’è gente arrivata anche un’ora prima che si è sentita dire dalla Polizia Locale che i biglietti erano finiti e non sarebbero stati disponibili per tutta la giornata nonostante il cronoprogramma prevedesse diversi scaglioni ed orari per la visita al veliero. Arrabbiatissimi gli avventori, centinaia di persone, inutilmente sotto al sole per diverso tempo per poi restare con il cerino in mano. In tanti sono tornati mestamente a casa gettando ombre sulla gestione dei biglietti.

