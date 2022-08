Una “vision” ampia e chiara per Monte Sant’Angelo Capitale della Cultura 2025. “Si parte dal cammino”

“I tempi saranno rapidi, abbiamo poco tempo ma sappiamo cosa scrivere nel dossier. Una visione ampia che riguarda Monte Sant’Angelo. Il tema da cui siamo partiti è quello del cammino perché ci sembra un’immagine forte, potente che fa il paio con la cultura. Questa immagine deve diventare progettualità culturale. E il lavoro di oggi con 150 persone sedute ai tavoli concentrate su diverse tematiche dimostra che è il Gargano tutto a portare un’idea culturale. Un bellissimo segnale per la Capitanata e per la Puglia”. Lo ha detto Marco Valle di Foudation Links, intervenuto a Monte Sant’Angelo in occasione dei lavori di co-progettazione tenutosi presso il polo culturale della città garganica.

A sfidare Monte Sant’Angelo ci sono città importanti come Assisi, Spoleto, Aosta, Reggio Calabria, Otranto. E nell’incontro di ieri è emerso che al di là di chi dovesse diventare capitale della Cultura, si proseguirà con progetti da portare avanti insieme. “Crediamo – aggiunge Valle – che Monte Sant’Angelo rappresenti un modello italiano tra i più diffusi in Italia”.