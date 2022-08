“Dalla parte giusta”, Giuseppe Conte in arrivo nella sua Capitanata. Otto incontri in due giorni

Giuseppe Conte in arrivo nella sua Capitanata. L’ex premier, leader del M5S, sarà presente nel Foggiano per un tour elettorale in vista delle Politiche del prossimo 25 settembre. Lo ha annunciato sui social l’assessora regionale al Welfare, la foggiana Rosa Barone: “Questo è il tour che il nostro presidente Giuseppe Conte farà nella provincia di Foggia – ha scritto -. La sua terra, la nostra provincia. Io sarò presente in tutte le tappe e spero di poter vedere e abbracciare ognuno di voi”.

1 settembre appuntamento a San Severo, Vico del Gargano, Vieste e San Giovanni Rotondo. Il 2 settembre Volturara Appula, Candela, Cerignola e Manfredonia. Slogan pentastellato delle elezioni “Dalla parte giusta”.