La mitica nave “Amerigo Vespucci” arriva a Manfredonia per la festa patronale. Rotice: “Un onore”

La “Vespucci” (il cui costruttore, il foggiano Francesco Rotundi, fu ispirato proprio da una visita al porto di Manfredonia agli inizi del 1900), al cui comando vi è il Capitano di Vascello Massimiliano Siragusa, attraccherà al Bacino Alti Fondali (Porto Industriale) per l’intera giornata e potrà essere visitata dal pubblico. In serata, prima di ripartire per riprendere la sua rotta, la Nave omaggerà Manfredonia e la sua Santa Patrona in maniera suggestiva, stazionando in rada di fronte alla città illuminata con i colori del tricolore.