Cavalloni e mulinelli in acqua a Vieste, la drammatica avventura di tre ragazzi foggiani

Rocco, Francesco e Samuel, tre ventenni di Foggia, si sono trovati qualche giorno fa in una drammatica situazione a Vieste nella spiaggia libera del Lungomare Europa.

Mentre Rocco nuotava in mare aperto ha sentito risucchiarsi nel fondo da alcuni mulinelli di sabbia e si è riavvicinato a riva, ma in quel momento ha sentito le urla di alcuni coetanei, che aveva conosciuto da bambino.

I due ragazzi erano in piena difficoltà, stavano annegando. Non c’era nessuno a dar loro un sos. Rocco allora è tornato indietro, per tentare di salvarli dai cavalloni altissimi.

«Ho sentito come una chiamata, non potevo lasciarli in mare aperto- ha raccontato Rocco una volta sulla battigia- Ho primo acciuffato un ragazzo e l’ho portato verso uno scoglio e poi sono tornato a prenderne un altro. Ho pensato che saremmo annegati tutti e tre, ma ad un certo punto, non so come spiegarmi, ho sentito le braccia leggere, come se fossero ali. Siamo salvi».