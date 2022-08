Offerte di lavoro in provincia di Foggia: 104 profili professionali richiesti

I Centri per l’Impiego della Capitanata, attraverso il portale della Regione Puglia “Lavoro Per Te”, segnalano, per il periodo che va dall’ 08 agosto al 22 agosto una richiesta stabile del numero dei profili richiesti nei diversi settori (104). In particolare, nella prima settimana di riferimento si evidenzia un incremento del 95% delle posizioni professionali richieste rispetto alla settimana antecedente.

Considerato il periodo di chiusura delle aziende per la pausa estiva, si registra comunque una situazione stabile per quanto riguarda il numero di profili ricercati (104), in particolar modo nei settori “Agricoltura e agroalimentare”, “Turismo e ristorazione” e “Costruzione e impianti”, rispettivamente con 11, 7 e 5 ricerche di personale a vario titolo. Nello specifico, si segnalano 9 profili destinati agli iscritti alle liste speciali da inquadrare come elettricista di impianti industriali, impiegato tecnologico alimentare, operaio meccanico.

Nell’ambito “Amministrativo” si registrano 4 annunci (1 addetto alla segreteria, 1 ICT specialist, 1 consulente del lavoro, 1 tirocinio come collaboratore amministrativo,) mentre 2 annunci per “Industria e trasporti” (1 manutentore industriale e 4 autotrasportatori).

Tutte le offerte di lavoro pubblicate dai Centri per l’Impiego sono disponibili sul sito “LavoroxTe”, raggiungibile attraverso il seguente link: https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/cerca oppure sull’app “Lavoro per te Puglia” disponibile su Play Store o App Store. La ricerca può essere filtrata per luogo di lavoro, professione, titolo di studio. Accedendo con SPID, si può procedere alla compilazione del proprio CV e all’invio della propria candidatura per la/le posizione/i di interesse.

Per qualsiasi informazione o comunicazione, i Centri per l’Impiego della provincia di Foggia (Ascoli

Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio collocamento mirato di Foggia) sono aperti al pubblico tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 con apertura pomeridiana il martedì dalle 15 alle 16.30.