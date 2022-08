“Agosto sicuro”, sette arresti dei carabinieri di Cerignola

Prosegue senza sosta l’azione preventiva e – all’occorrenza – repressiva da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cerignola, che sta incrementando il numero di pattuglie sul territorio di Cerignola e dei comuni dei cinque reali siti di competenza ovvero Stornara e Stornarella. Negli ultimi giorni, in particolare, l’impegno profuso è stato ulteriormente stringente ed ha così consentito il raggiungimento di importanti obiettivi operativi sia dal punto di vista preventivo che repressivo. Negli ultimi 10 giorni sono stati infatti complessivamente operati 7 arresti in flagranza per varie tipologie di reati ed anche su ordinanza custodiale emessa dall’autorità giudiziaria di Foggia; maggiormente frequenti sono comunque stati gli arresti per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Nello specifico, la Stazione Carabinieri di Stornarella ha arrestato un soggetto di nazionalità straniera per resistenza a pubblico ufficiale. Era pervenuta una richiesta al 112 da parte di alcuni vicini per delle urla provenienti dall’abitazione del poi arrestato soggetto. I militari operanti si sono precipitati ed hanno quindi colto in flagranza tale persona mentre aggrediva la moglie. Al sopraggiungere della pattuglia, l’uomo, ormai in preda all’ira e fuori controllo, con un bastone, si è scagliato subito contro i Carabinieri e ne ha colpito uno al braccio facendolo cadere rovinosamente a terra. Non riuscendo a riportarlo alla calma, i militari hanno dovuto inevitabilmente utilizzare lo spray in dotazione istituzionale e, nonostante tutto ciò, l’uomo, ancora furioso ed in pieno delirio, ha anche tirato un pugno al volto dell’altro militare. Finalmente bloccato è stato quindi fatto salire a bordo del mezzo militare e, dopo le formalità di rito, è stato associato alla casa Circondariale di Foggia (FG) su disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, successivamente, ha convalidato l’arresto dei Carabinieri e confermato la custodia cautelare carcere. Fortunatamente le lesioni patite dai militari non sono state particolarmente gravi e si sono ripresi dopo alcuni giorni di malattia.

La pattuglia del Nucleo Radiomobile di Cerignola è intervenuta in via di Ponente, poiché un uomo stava brandendo un’ascia ed intimoriva i passanti impedendo loro di fatto l’ingresso negli esercizi commerciali presenti in quell’area. Sopraggiunti sul posto, i militari operanti disarmavano immediatamente l’uomo, riuscendo quindi ad evitare conseguenze ben più gravi. Dopo ciò, l’uomo ha cercato di darsi alla fuga a bordo di uno scooter, ma è stato subito dopo bloccato. Arrestato dopo le previste formalità di Legge, i militari dell’Arma lo hanno quindi condotto presso la Casa Circondariale di Foggia su disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, alcuni giorni dopo, ne ha convalidato l’arresto e ne ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Sempre a Cerignola, un sorvegliato speciale di pubblica sicurezza mentre era bordo di un’autovettura. di sua proprietà, dopo aver incrociato la pattuglia dei Carabinieri, ha cercato di evitare il controllo dei militari, ponendo quindi in essere manovre spericolate e mettendo in pericolo l’incolumità degli altri utenti della strada oltre che dei militari. Un inseguimento, questo, durato qualche km, dove il soggetto in questione ha addirittura raggiunto pericolose ed elevate velocità, muovendosi anche a zig zag. Ad un certo punto, l’uomo ha anche cercato di abbandonare il mezzo tra le campagne e fuggire così a piedi, ma è stato raggiunto subito dopo e bloccato. È stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’A.G. di Foggia che, il giorno dopo, ha convalidato la relativa misura precautelare.