Continua a scendere il dato settimanale del Covid al Riuniti di Foggia. Sono ora 36 i ricoverati contro i 47 di sette giorni fa. In Infettive 21 pazienti, 10 in Pneumologia, 2 in Rianimazione, uno in Area Chirurgica e 2 in Pediatria Covid. Età media 74 anni, 42% uomini, 58% donne.