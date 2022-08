Covid: in Puglia 3 morti e 2.092 casi, il 17,3 per cento dei test. Il bollettino dell’11 agosto

Sono 2.092 i nuovi casi di positività al Covid rilevati in Puglia su 12.085 test, con una incidenza del 17,3%. Le vittime sono tre.

Il numero di casi maggiori in provincia di Lecce (564), poi Bari (531), Taranto (334), Brindisi (230). Nel Foggiano sono stati rilevati 226 casi, nella Bat 125. I positivi residenti fuori regione sono 75 e 7 quelli per cui non è stata ancora definita la provincia di provenienza.

Le persone attualmente positive in Puglia sono 41.130, delle quali 404 (ieri 403) sono ricoverate in area non critica e 17 in terapia intensiva (ieri 16).