Follia a Cerignola, con l’ascia spaventa passanti dinanzi a esercizi commerciali: arrestato

La pattuglia del Nucleo Radiomobile di Cerignola è intervenuta in via di Ponente, poiché un uomo stava brandendo un’ascia ed intimoriva i passanti impedendo loro di fatto l’ingresso negli esercizi commerciali presenti in quell’area. Sopraggiunti sul posto, i militari hanno disarmato immediatamente l’uomo, riuscendo quindi ad evitare conseguenze ben più gravi.

Dopo ciò, l’uomo ha cercato di darsi alla fuga a bordo di uno scooter, ma è stato subito dopo bloccato. Arrestato dopo le previste formalità di legge, i militari dell’Arma lo hanno quindi condotto presso la Casa Circondariale di Foggia su disposizione dell’autorità giudiziaria che, alcuni giorni dopo, ne ha convalidato l’arresto e ne ha disposto la custodia cautelare in carcere.