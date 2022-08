Blitz dei carabinieri di San Severo: 11 arresti, denunce e un locale chiuso

A San Nicandro Garganico i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione ad un ordine di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un 60 enne del posto, resosi responsabile del reato di evasione dagli arresti domiciliari. Il soggetto, infine, veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Foggia. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Foggia.

A Poggio Imperiale i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di esecuzione per espiazione pena detentiva in regime detenzione domiciliare di mesi 6 nei confronti di un 45 enne sanseverese, resosi responsabile del reato di furto, commesso in Lesina a gennaio 2017 dagli arresti domiciliari. Il soggetto, infine, veniva tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Foggia.

A Poggio Imperiale i Carabinieri della Stazione di Lesina hanno arrestato in flagranza di reato due soggetti cerignolani – padre e figlio – sorpresi mentre asportavano numerose pedane in legno all’interno di una fabbrica abbandonata e di proprietà dell’amministrazione regionale. Entrambi i soggetti, infine, venivano tradotti presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

A San Paolo di Civitate i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande ex art. 100 T.U.L.P.S., emesso dal Questore di Foggia su richiesta della Compagnia di San Severo, nei confronti di un bar del posto. 15 i giorni di sospensione comminati.