Bivacco al Quartiere Ferrovia, c’è anche chi fa il bagno nella Fontana del Sele. Multe e Daspo

Ancora controlli da parte della Polizia Locale di Foggia nel Quartiere Ferrovia.

Nel pomeriggio di ieri 7 luglio 2022, personale della Polizia Locale di Foggia in assetto SAD ha posto in essere una intensa attività volta a prevenire e reprimere le situazioni di degrado nel Quartiere Ferrovia.

Controlli intensi in via Podgora e viale XXIV Maggio dove gli agenti hanno effettuato due distinti sequestri amministrativi di borse, indumenti e scarpe usate vendute abusivamente sulla pubblica via in violazione alla L.R. 24/2015.

Intimati due ordini di allontanamento per 48 ore (Daspo Urbano) agli ambulanti che effettuavano la vendita di merce usata senza alcuna autorizzazione. In totale sono stati sequestrati 31 pezzi.

Ordine di allontanamento anche per un uomo sorpreso in atteggiamenti di bivacco in viale XXIV Maggio e per un uomo ed una donna che avevano creato un giaciglio nelle aiuole di piazza Giordano.

Sanzionata una prostituta su viale XXIV Maggio. Alla donna è stata contestata l’inottemperanza all’Ordinanza Commissariale n°22/2022 e, anche nei suoi confronti, emesso un ordine di allontanamento dalla zona per 48 ore (Daspo Urbano).

Sanzionata anche una donna mentre faceva il bagno nella fontana del Sele in piazza Cavour. La stessa è stata sanzionata ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di Polizia Urbana.

Infine, accertate e sanzionate anche 7 infrazioni al Codice della Strada.