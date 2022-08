6 cuccioli abbandonati a Foggia vicino un cassonetto. Ora cercano famiglia

“Questo pomeriggio a Foggia, nostri operatori N.I.T.A., su segnalazione della Polizia Locale, sono intervenuti in via Iarussi per la presenza di 6 cuccioli abbandonati accanto ai cassonetti dei rifiuti”, lo riportano gli operatori Nita, Nucleo intervento tutela ambientale.

“Sul posto, oltre a diversi cittadini ed animalisti, è giunta alche la ASL Veterinaria per gli adempimenti di competenza.

Su richiesta delle autorità intervenute, per garantire stanotte un ricovero sicuro, i piccoli di circa due mesi sono temporaneamente accuditi dalla nostra associazione.

Stiamo garantendo alla Polizia Locale la nostra più ampia collaborazione per risalire all’autore di questo vile gesto con l’aiuto delle telecamere della videosorveglianza presenti in zona. Adesso questi adorabili cuccioli cercano una famiglia che si prenda cura di loro. Sono già diverse le richieste di cui siamo venuti a conoscenza”.