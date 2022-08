Pugliairbus: da Foggia all’Aeroporto di Bari, servizio attivo anche la domenica e nei giorni festivi

Pugliairbus: da Foggia all’Aeroporto di Bari, dal 7 agosto attivo anche la domenica e nei giorni festivi. Il 19 luglio la Regione Puglia ha approvato il potenziamento del collegamento aeroportuale per un servizio sempre più efficace ed efficiente.

“Questi stanziamenti rispondono a sollecitazioni dei territori” ha spiegato in una nota stampa della Regione Puglia l’assessora ai Trasporti e Mobilità sostenibile Anita Maurodinoia, precisando che “sono stati proprio Camera di Commercio e Confindustria Foggia a evidenziare la necessità di estendere gli attuali servizi di collegamento della città di Foggia con l’aeroporto di Bari anche alla domenica e ai giorni festivi, così da potenziare domanda e offerta. Le risorse a disposizione c’erano e non abbiamo avuto difficoltà ad accogliere segnalazioni e suggerimenti in grado di migliorare il servizio e andare incontro all’utenza”.

Il servizio di TPL, svolto dal Consorzio CO.TR.A.P. con l’impegno sempre maggiore della società consorziata Metauro Bus, garantisce 5 corse giornaliere e dirette dalla città di Foggia all’Aeroporto di Bari, osservando una sola fermata intermedia presso l’Aeroporto di Foggia G. Lisa, prossimo alla riapertura al traffico passeggeri.

In questa prospettiva il servizio Pugliairbus potrà riuscire a mettere in rete i due aeroporti, offrendo così ai passeggeri una ampia offerta di voli da entrambe le infrastrutture e favorendo concretamente l’intermodalità degli spostamenti, con ogni riflesso vantaggio in termini economici e di mobilità per i passeggeri, oltre che di sostenibilità per l’ambiente. I biglietti sono acquistabili on-line e a bordo, anche con carta di credito o bancomat.