Brucia il bosco di Alberona, sul posto Fire Boss e soccorritori. In fumo almeno una decina di ettari

Un incendio sta interessando una parte del bosco di Alberona. Sul posto stanno lavorando 20 unità anti incendio boschivo, tra personale ARIF (l’agenzia regionale per le attività irrigue e forestali), vigili del fuoco, carabinieri forestali, uomini della Protezione Civile e volontari. In azione anche un Fire Boss che sta eseguendo lanci di acqua e liquido ritardante. Le fiamme stanno interessando una decina di ettari di bosco in località Mezzana. Sul posto anche il sindaco di Alberona Leonardo De Matthaeis che ha spiegato che le fiamme al momento non destano alcuna preoccupazione al centro abitato e alla popolazione. (foto archivio)