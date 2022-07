Al Riuniti di Foggia sono 55 i pazienti ricoverati per Covid secondo il consueto report settimanale divulgato dal policlinico. Erano 69 una settimana fa. In Malattie Infettive 29 pazienti, 19 in Pneumologia, 2 in Rianimazione, 3 in Area Chirurgica, 2 in Pediatria Covid. Età media dei ricoverati 75 anni, il 51% uomini, il 49% donne.