I 118 in tilt? Allo “Julia” di Peschici servizio ambulanza h24. “Così l’ospite si sente più sicuro”

La carenza di medici sta mandando in tilt le postazioni del 118, soprattutto nelle località turistiche come il Gargano. A Peschici, in un noto villaggio turistico della riviera, lo Julia, per ovviare a questo annoso problema hanno istituito un presidio medico h 24, e da quest’anno anche il servizio ambulanza con medico a bordo. Il servizio, unico in Italia all’interno di un villaggio turistico, è gratuito per tutti i villeggianti ed è operativo nel periodo estivo. Il residence Julia è uno dei più popolosi villaggi della costa garganica: 648 appartamenti per una presenza media di 3000 ospiti a stagione. Voluto dall’amministrazione condominiale, il servizio è coordinato dal dottore Maurizio Trocano.

“È dal 2014 che garantiamo l’assistenza medica ai turisti dello Julia – racconta Trocano – e da quest’anno anche l’ambulanza. Così l’ospite si sente più sicuro, viene in vacanza con piacere, consapevole di trovare un servizio davvero importante. Ci auguriamo di non utilizzare mai i nostri mezzi, ma è una garanzia per tutti. L’Asl ha difficoltà a reperire medici per le postazioni 118, a Peschici la Guardia medica turistica è partita solo con qualche turno coperto, il 118 spesso è coperto solo da soccorritore e infermiere, senza medico a bordo”.

