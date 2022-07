Emozioni, gioie e un futuro nel mondo del lavoro. Un successo il progetto d’integrazione dell’Alberghiero del Gargano

Bilancio positivo per il progetto di integrazione dell’Ipeoa “Michele Lecce”, Istituto Alberghiero con sede a Manfredonia e San Giovanni Rotondo. “Un percorso di integrazione durato 200 ore – spiega il dirigente scolastico Luigi Talienti – in cui i ragazzi sono stati impegnati in attività laboratoriali. Mi inorgoglisce sapere che hanno conseguito, con la società Medra che opera a San Giovanni Rotondo, una certificazione nell’ambito dell’Hccp. Le abilità e le competenze maturate sono immediatamente spendibili nel mercato del lavoro. È stato un corso che ci ha arricchiti di emozioni e di gioie. Ora l’auspicio è che possano proseguire il percorso scolastico: ho suggerito loro di intraprendere gli studi con il Cpa1 Foggia, con cui esiste un accordo di rete, ai sensi del Dpr 263/12 per poi ritornare, dopo la frequenza del secondo periodo didattico, da noi, per conseguire il diploma. Un ringraziamento particolare va all’associazione Quasar di Putignano che, unitamente all’Ufficio Scolastico Regionale, ha presentato questo progetto ed ha portato a compimento l’assegnazione di un finanziamento ad hoc per la sua realizzazione”.

L’istituto scolastico ha subito informato i centri di accoglienza straordinari, come il Cas di San Matteo ed il Cas Matrix, per il reclutamento degli alunni. Hanno accompagnato loro i ragazzi, li hanno sensibilizzati e resi protagonisti del percorso di apprendimento.

“La scuola – conclude Talienti – è un’agenzia di socializzazione formale ed il processo di rinascita culturale parte proprio dai banchi. Un sentito ringraziamento va esteso anche a tutto il personale che ha supportato le attività laboratoriali e agli alunni regolarmente iscritti che hanno accolto con affetto ed amore questi ragazzi che sono arrivati quasi al termine dell’anno scolastico”.