Sequestrato il “viadotto della morte” sul Gargano. “Unico modo per riaprirlo è installando i semafori”

Sequestrato dalla Procura di Foggia il viadotto San Francesco sulla SS693 a scorrimento veloce che collega il Gargano e dove lo scorso 10 luglio hanno perso la vita tre persone di Castelluccio dei Sauri che tornavano a casa dopo una giornata al mare. Il traffico è stato deviato per Cagnano Varano con tanti disagi e polemiche da parte degli automobilisti.

“Stamattina primo giorno di viabilità con ponte chiuso grazie al comando dei vigili – scrive il sindaco cagnanese Michele Di Pumpo -. Abbiamo installato, senza aiuti da Anas, una segnaletica per creare un senso al nuovo percorso. Grazie a tutti voi che ci state dando una mano. Non è facile ma ci riusciremo. Il ponte è posto sotto sequestro dalla procura per indagini e l’unico modo per riaprirlo, secondo noi, è attraverso un senso unico con installazione di semafori, altrimenti andremo avanti in questa situazione fin quando i lavori non saranno terminati”.