Risse nella movida di Peschici e locali aperti fuori orario. Residenti: “Assenza totale delle istituzioni”

“Siamo dei residenti di Peschici, centro storico. Vogliamo segnalarvi l’ennesima rissa nei locali notturni del paese e l’assenza totale delle istituzioni (carabinieri e amministrazione locale) che chiamati ad intervenire fanno orecchie da mercante, non presentandosi nemmeno sul posto dopo le chiamate d’emergenza”. Inizia così la segnalazione di alcuni peschiciani alla nostra testata.

“Forse lo faranno dopo l’ennesimo evento drammatico che prima o poi inevitabilmente succederà. La rissa è avvenuta in nottata alle ore 03:25 fuori l’orario consentito per le attività dei locali che quotidianamente trasgrediscono l’ordinanza comunale. Ovviamente non vi è nessuno per farla rispettare se non i residenti che lamentano le loro ragioni dalle finestre e vengono presi a male parole dai gestori e dagli avventori. L’auspicio è sempre che la situazione possa cambiare, ma come abbiamo notato durante questi anni, gli abitanti del centro storico fanno prima a cambiare abitazione lasciando il centro storico in uno stato di abbandono e degrado. Fiduciosi di poter mettere a conoscenza le autorità provinciali in modo che prendano provvedimenti e chiedano chiarimenti verso chi non ottempera ai propri doveri istituzionali”.