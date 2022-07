Nuovi fondi per Ferrovie del Gargano, serviranno per collegare il ‘Gino Lisa’ di Foggia all’aeroporto di Bari

La Giunta regionale guidata da Michele Emiliano ha autorizzato l’ulteriore spesa per la società Ferrovie del Gargano s.r.l., relativamente alla gestione dell’infrastruttura ferroviaria, autorizzando per la linea “Foggia aeroporto – Bari aeroporto” l’integrazione dei servizi sperimentali nei giorni festivi. Inoltre, sempre sul fondo regionale trasporti, ha autorizzato l’ulteriore spesa per i servizi relativi alla linea della Città Metropolitana di Bari “Spinazzola – Minervino Murge – Bari”.