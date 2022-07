Campagna del Foggia “Sto con te”, via agli abbonamenti. Canonico: “Vorrei tante famiglie allo stadio”

Parte la campagna abbonamenti del Foggia, presentata dal club rossonero questo pomeriggio alla Camera di Commercio.

L’accoglienza è stata di Damiano Gelsomino, presidente della Camera di Commercio. Al suo fianco, Raffaele Identi, della RM Services, agenzia che guiderà il reparto marketing e comunicazione del Foggia nella prossima stagione, ha lanciato lo spot della nuova campagna abbonamenti: “Sto con te”.

A seguire, il direttore commerciale del Foggia, Stefanini, ha illustrato il tariffario per la sottoscrizione degli abbonamenti: €120 per le Curve (€100 ridotto), €230 per la tribuna Est, anche conosciuta come Gradinata (€160 ridotto), €700 per la tribuna centralissima (€490 ridotto), €380 per la tribuna centrale superiore (€265 ridotto), €350 per la tribuna laterale superiore (€245 ridotto) e €330 per la tribuna inferiore (€230 ridotto). Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti dalla prossima settimana e fino alla seconda gara in casa dei rossoneri, presso una sede che sarà annunciata nei prossimi giorni e sul circuito online Vivaticket.

Inoltre, Stefanini ha anche anticipato il rinnovo della partnership tra il Foggia e Beretta e il Foggia e Metauro. Tutti gli altri sponsor della scorsa stagione saranno incontrati dalla dirigenza nella giornata di domani.

Canonico ha concluso la presentazione della campagna abbonamenti “Sto con te”: “Il mio desiderio è quello di vedere tante famiglie allo stadio. Spero che ci siano più abbonati rispetto allo scorso anno” ha spiegato il presidente del Foggia. Per questo, il club ha predisposto dei pacchetti famiglia riservati alla Tribuna Est: l’abbonamento per due adulti ed un bambino costerà €430, per due adulti e due bambini €545, per quattro adulti €640. Inoltre, a differenza dello scorso anno, gli abbonati non dovranno acquistare alcun biglietto in occasione della giornata Pro Foggia. Canonico ha proseguito parlando di mercato: “Vi annuncio che domani Peralta sarà a Foggia per firmare un contratto biennale. Arriveranno giovani dal Milan – Tonin e Stanga, ndr – a titolo definitivo, con accordi con il Milan sulla futura rivendita”. Il presidente, infine, ha fatto il punto anche sulla “questione Zaccheria”: “Sono tranquillo, abbiamo un nullaosta del Comune che ci permetterà di giocare tutte le gare ufficiali, campionato e coppa, allo Zaccheria”.

Lo sponsor tecnico della prossima stagione sarà Adidas.