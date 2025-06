L‘azienda foggiana “Tre Fiammelle” Società Cooperativa di Produzione e Lavoro si è aggiudicata l’importante appalto per il servizio di pulizia e sanificazione degli immobili comunali, degli uffici, delle scuole di ogni ordine e grado e degli impianti sportivi del Comune di Foggia. L’esito della gara n. 2126/2025, bandita dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia, è stato formalizzato nella seduta pubblica del 12 giugno 2025.

Primo posto per offerta tecnica ed economica: punteggio complessivo 80,418

La “Tre Fiammelle” si è imposta su una folta concorrenza, risultando prima in graduatoria con un punteggio complessivo di 80,418, derivante da un’elevata valutazione sia dell’offerta tecnica (71,334 punti) che di quella economica (9,084 punti). Il ribasso presentato sull’importo a base d’asta è stato pari al 90,84%, percentuale ritenuta non anomaladalla Commissione Giudicatrice.

Un appalto da oltre 3,2 milioni di euro

Il valore totale dell’appalto aggiudicato alla cooperativa foggiana è pari a 3.211.803,24 euro, oltre IVA, comprensivo di: 75.118,32 euro per la parte soggetta a ribasso; 65.265,00 euro per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 3.071.419,92 euro per i costi della manodopera.

Superate 20 aziende concorrenti

Alla procedura, avviata tramite piattaforma telematica secondo il D.Lgs. 36/2023, avevano preso parte 20 operatori economici. Tra questi, figuravano grandi società come Vivenda, La Lucente, Coopservice e numerose cooperative provenienti da tutta Italia. Il verbale di gara, articolato in otto sedute, ha certificato anche esclusioni per carenze documentali e requisiti mancanti, mentre molti operatori sono stati riammessi grazie al soccorso istruttorio.

La graduatoria finale, allegata al verbale, ha collocato “Tre Fiammelle” davanti ad altre imprese strutturate, tra cui Accadueo SRL, La Pulita & Service, CNS Consorzio Nazionale Servizi e La Lucente SPA, tutte comunque rientrate in posizione utile.