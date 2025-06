Dopo mesi di trattative, è stato firmato il nuovo accordo sull’organizzazione dell’orario di lavoro al Policlinico di Foggia. L’intesa, siglata tra la Direzione Strategica dell’ospedale e i rappresentanti delle sigle sindacali dell’Area Sanità, in primis ANAAO ASSOMED, segna un punto di svolta per la tutela dei medici e dei dirigenti sanitari, compresi i numerosi specializzandi oggi in servizio con incarichi da dirigenti.

“È un risultato che aspettavamo da tempo e che consente finalmente di applicare le novità introdotte dal nuovo CCNL, in vigore da oltre un anno” ha dichiarato Fabrizio Corsi, segretario aziendale ANAAO al Policlinico foggiano.

Più tutele, orari tracciati e rispetto dei riposi

L’accordo introduce regole stringenti e attese da tempo. Tra i punti chiave:

obbligo per l’azienda di pianificare i turni preventivamente;

obbligo per i direttori di struttura di presentare mensilmente i piani di lavoro, nel rispetto dell’orario contrattuale e dei riposi;

riconoscimento delle ore eccedenti, che non potranno più essere “cancellate” o ignorate;

tutele rafforzate sia per i lavoratori che per i pazienti.

“Sino ad oggi molti colleghi regalavano ogni anno centinaia di ore all’azienda – ha sottolineato Corsi –. Ora questo non sarà più possibile. È una svolta concreta nella direzione del rispetto contrattuale e della dignità professionale”.

Un cerchio che si chiude, ma la vigilanza resta alta

L’intesa sull’orario si inserisce in un percorso più ampio avviato mesi fa con un primo accordo sulla graduazione delle carriere e il conferimento degli incarichi, che ha permesso ai professionisti di accedere a riconoscimenti economici più adeguati.

Ma l’impegno del sindacato, avverte il segretario ANAAO, non termina con la firma: “Continueremo a vigilare con determinazione affinché quanto previsto venga applicato. Solo così si potrà garantire la qualità dell’assistenza ai cittadini e il rispetto dei diritti dei professionisti, compresi gli specializzandi”.