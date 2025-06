Ha messo subito lo scettro sul tavolo dei giochi e nessun altro è riuscito a prenderlo: al volante della Citroen C3 WRC Plus, Stefano Zambon ha bissato il successo della passata edizione stravincendo il 4° Rally Costa del Gargano, terza tappa della Coppa Rally di Zona 8 ACISPORT disputata oggi sui tornanti dauni. Davanti ad un grande e caloroso pubblico, con fuochi d’artificio e fumogeni, che ha accolto ieri il passaggio delle vetture a Monte Sant’Angelo, il driver veneto, affiancato rispetto all’edizione 2024 da Walter Pasini, ha portato la vettura del team Gino Investment subito in vetta alla classifica della corsa già nelle due prove del giorno 1, chiuso con un divario di 18 secondi sulla Skoda Fabia R5 di Giuseppe Bergantino, che equivaleva a mettere in cassaforte la vittoria. Impossibile il gap da colmare per il forte beniamino locale, coadiuvato alle note da Tommaso Granatiero, e per il terzo candidato al podio, il salentino leader attuale del CRZ Francesco Rizzello, in coppia con Fernando Sorano su stessa vettura in versione RS. Questo anche l’ordine con cui i tre equipaggi sono giunti all’arrivo finale al porto turistico di Manfredonia.

“Sono soddisfattissimo perché è una gara molto difficile ed i tornanti insidiosi e particolari – ha dichiarato Zambon subito dopo la vittoria conquistata amministrando il grande vantaggio accumulato ad inizio gara e concludendo saldamente al comando con un tempo totale di 40’04.6 -. Abbiamo dovuto combattere anche con le alte temperature che hanno reso l’asfalto rovente, ma questa gara è unica ed è bellissima”.

“Di più non potevo chiedere alla macchina – ha dichiarato il portacolori della scuderia New Jolly Motors Bergantino -, sono contento del risultato e di aver reso onore al pubblico di casa”.

Ha mantenuto fino alla fine il terzo posto assoluto, e per un soffio, il ruffanese Francesco Rizzello, navigato sulla berlinetta francese dal fedele Fernando Sorano. In gran rimonta, il ciociaro Emanuele Giannetti, con Vincenzo Roma sul sedile destro della Skoda Fabia RS del Lion Team è giunto ad un passo dal podio, con un ritardo di appena tre decimi sull’equipaggio della scuderia Salento Motori che, comunque, grazie a questo piazzamento consolida il primato nella corsa al CRZ.

Prestazione in crescendo anche per il locale Francesco Troiano, quinto in coppia con Emiliano Ceccarelli su Skoda Fabia R5 Evo, appena davanti a Carmine Tribuzio e Mattia Cipriani su Citroen C3. In una bagarre per la top ten accesa fino alla fine, il sesto posto assoluto è stato appannaggio di Gianluca D’Alto, insieme a Mirko Liburdi su vettura gemella, seguito da Vincenzo Troiano e Daniele Decembrino, a bordo di una Skoda Fabia R5 Evo, e dal piemontese Daniele Berger, insieme a Simone Minetto sulla seconda C3 WRC presente all’appuntamento pugliese, per chiudere con la decima posizione di Libero Masulli, con Gino Abatecola su Skoda Fabia R5.

Dodicesimo posto assoluto ed in solitaria nel Super 2000 per Matteo Bove, coadiuvato da Claudio Potenza su Peugeot 207, ed ottima la prestazione del salentino della Casarano Rally Team Massimo De Rosa, primo nella combattuta e folta Rally 4, con Mirko Di Vincenzo su Peugeot 208, davanti a Francesco Lauriola con Massimo Sansone, e Luca Della Sala con Andrea Marzella su vetture analoghe. Giovanni Dello Russo è il migliore under 25 e tra le RC3N con Christian Vizzaccaro su Toyota Yaris GR, Emanuele Bruscino con Giuseppe Piccirilli su Renault Clio in Rally 5, Paolo Guerra con Alessandro Abatecola su Renault Clio nelle N3, Antonio Branca con Fabio Greco su Peugeot 106 in K10, Giovanni D’Errico con Michele Pio D’Errico su Citroen C2 Vts nelle Racing Start Plus 1600, Saverio Di Benedetto con Saverio Cotrufo su Renault Clio Williams in A7, Damiano Roma con Valeria Faustini su Citroen Saxo Tts in N2.

Premiati gli altri equipaggi solisti di categoria Laudati/Lepore su Renault Clio in R3, Mobilia/Mongillo su Mitsubishi Lancer Evo IX N4, Caruso/Monte su BMW Mini Cooper RS TB 1600 plus, Puca/Verrico su Ford Fiesta ST RS Tb 1.6, Gelfusa/Cerro su Peugeot 106 S16 in A6, Ferdinandi/Mennone su Peugeot 106 A5.

È stata una cerimonia di arrivo dai toni sommessi quella che si è tenuta nel porto turistico di Manfredonia, dove i piloti non hanno festeggiato con il classico bagno di spumante, ma hanno lasciato le bottiglie a terra e hanno indossato tutti una maglia nera con un cuore dedicato al giovane Matteo Doretto, morto tragicamente pochi giorni fa nel rally di Polonia. Per lui, un grande e caloroso saluto dopo il minuto di silenzio. Va così in archivio la corsa, Grande Evento di Puglia 2025, organizzata da Gargano e Tecno Motor Racing Team con i patrocini di Regione Puglia, European Region of Sport 2026, di CONI Dipartimento Sport e Salute, ACI e Provincia di Foggia, del Parco del Gargano e dei Comuni di Monte Sant’Angelo, Manfredonia e Mattinata.

Le classifiche complete, le immagini ed i video della corsa, e tutte le informazioni sulla gara sono disponibili sul sito ufficiale www.rallycostadelgargano.it e sulle pagine social dell’evento.