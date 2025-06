“Non sapevo parlare perciò ho scritto” – Emozioni, poesia e sorrisi a Palazzo Celestini. Grande successo per lo spettacolo “Non sapevo parlare perciò ho scritto”, andato in scena a Palazzo Celestini di Manfredonia, perfetto per ospitare un evento che ha saputo unire poesia, musica e comicità in un’unica, intensa esperienza.

Ideato e realizzato da Raffaele Notarangelo, lo spettacolo ha conquistato il pubblico grazie all’autenticità delle parole, alla magia della musica dal vivo e all’ironia di monologhi che raccontano la vita vera, con le sue fatiche e i suoi sorrisi.

A condurre con eleganza la serata, il presentatore Antonio Baldassarre, che ha accompagnato gli spettatori in questo viaggio emozionante con ritmo, delicatezza e passione.

La forza della poesia

Protagoniste della serata le poesie di Raffaele Notarangelo, lette con intensità e sensibilità da Rosa Vairo, Daniele Guida e Maria Mastropasqua. Versi che parlano d’amore, di radici, di infanzia, di spiritualità e di vita quotidiana, capaci di toccare corde profonde nell’animo degli spettatori.

Musica d’autore dal vivo

A impreziosire l’atmosfera, le musiche indimenticabili di Nicola Piovani (La vita è bella) ed Ennio Morricone (Il pianista sull’Oceano), eseguite dal vivo con straordinaria raffinatezza dal M° Leonardo Monaco al pianoforte e da Sara Tomaiuolo al clarinetto. Un accompagnamento musicale che ha elevato ogni parola, trasformando i momenti poetici in pura emozione.

Monologhi comici: risate e ricordi

Non sono mancati i sorrisi: quattro esilaranti monologhi comici hanno strappato applausi e risate raccontando episodi legati all’infanzia, alla “vita di stento” di un tempo, alle differenze (affettuose) tra Manfredonia e Monte Sant’Angelo, e alle peripezie tragicomiche vissute in ambito ospedaliero. Una comicità semplice, genuina, che nasce dall’osservazione della realtà e fa ridere perché profondamente vera.

Un evento da ricordare

“Non sapevo parlare perciò ho scritto” si è rivelato molto più di uno spettacolo: è stato un momento di incontro, un abbraccio collettivo fatto di memoria, identità e condivisione. La cornice di Palazzo Celestini ha reso tutto ancora più speciale, regalando al pubblico una serata che resterà nel cuore.

Un evento che dimostra quanto l’arte, nelle sue forme più sincere, sappia ancora parlare alle persone, commuoverle, farle riflettere… e sorridere. Si ringrazia della collaborazione della UISP Manfredonia e della Proloco Manfredonia.