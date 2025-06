Sarà presentato giovedì 19 giugno alle ore 19, nel chiostro comunale “Francesco Paolo Fiorentino” in Piazza dei Martiri a San Giovanni Rotondo, il libro “Al di là delle sbarre” di Luigi Talienti, pubblicato da Edizioni del Rosone. Un appuntamento a ingresso libero, aperto alla cittadinanza, in cui si discuterà di carcere, umanità, educazione e percorsi di reinserimento.

Luigi Talienti, autore del volume, è dirigente scolastico dell’Istituto Alberghiero IPEOA “Michele Lecce”, con sedi a Manfredonia e San Giovanni Rotondo. Da anni è impegnato attivamente nel volontariato all’interno degli istituti penitenziari, un’esperienza che ha arricchito e ispirato la narrazione del libro.

Un percorso educativo e testimoniale

“Al di là delle sbarre” è un “libro-mosaico”, come viene definito nella presentazione, che intreccia storie di incontro, ascolto e condivisione. Non solo umanità, ma anche professionalità: il testo raccoglie esperienze vissute sul campo, mettendo al centro la relazione tra chi soffre e chi decide di mettersi al servizio. È un’opera che si propone come guida per le nuove generazioni, spingendole verso una consapevolezza fondata sull’empatia e sull’educazione.

Durante l’incontro interverranno, oltre all’autore, Matteo Barbano, presidente dell’associazione Spartaco25, e Michele del Sordo, anch’egli membro dell’associazione, da tempo impegnata nella promozione di valori civici, educativi e sociali all’interno e all’esterno del sistema penitenziario.

L’importanza del carcere come spazio educativo

Il libro di Luigi Talienti non si limita a raccontare storie dal carcere, ma vuole essere anche una testimonianza di formazione personale, un invito alla riflessione per chi educa, per chi accompagna, per chi opera con chi ha vissuto la detenzione. Un contributo importante al dibattito pubblico su carcere, rieducazione e dignità.