Nel pomeriggio di mercoledì 11 giugno, la Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte di Foggia ha ospitato un evento che ha registrato un’importante partecipazione di pubblico: cittadini, simpatizzanti e militanti della Lega hanno affollato la sala per assistere alla presentazione del nuovo direttivo cittadino e per ascoltare l’intervento dell’onorevole Armando Siri, ospite d’eccezione dell’incontro.

L’occasione è stata quella della presentazione del libro di Siri, “A tutto c’è un perché”, un testo che – come ha spiegato la vice commissaria cittadina Miriam Ventura – affronta con straordinaria fluidità temi politici come flat tax, pace fiscale, sicurezza e disagio giovanile, ma anche riflessioni di tipo filosofico e antropologico. “L’onorevole Siri è un politico sui generis”, ha dichiarato Ventura, “capace di rapire l’attenzione del pubblico con linguaggio chiaro e appassionato”.

Durante l’incontro è emerso anche un messaggio forte: quello di una politica intesa come responsabilità ed empatia, principio cardine della scuola politica fondata dallo stesso Siri. “È stato entusiasmante – ha aggiunto Ventura – vedere tanti volti rapiti dai suoi discorsi intensi. Un insegnamento che resta”.

L’evento ha rappresentato anche l’occasione per ufficializzare il nuovo direttivo cittadino della Lega Foggia, frutto, secondo il consigliere regionale e commissario provinciale Joseph Splendido, di un lavoro “incessante, appassionato e dedito” per radicare ulteriormente il partito in un territorio in cui in molti ne avevano preannunciato la fine. “Invece – ha sottolineato Splendido – la Lega c’è, e lo dimostra questa nuova squadra composta da persone competenti e motivate”.

Il direttivo è così composto:

Vincenzo Paglia, commissario cittadino con delega a sicurezza e giustizia;

Miriam Ventura, vice commissario cittadino con delega a welfare e disabilità;

Maria Antonietta Valletta, segreteria Lega Donna;

Guglielmina Scardi, delega al tesseramento cittadino;

Rosario Pizzarelli, delega al Terzo Settore;

Antonietta Pittinicchio, delega alla protezione animali;

Michele Tricarico, delega a sport e salute;

Maria Laura Zichella, delega al settore informatico;

Enza d’Aloia, delega ai rapporti con gli uffici sanitari.

“La nostra è una squadra – ha concluso Splendido – che si riconosce nei valori della famiglia, della patria, del lavoro e della sicurezza. Valori che continueremo a portare avanti con determinazione e unità”.