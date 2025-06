“Con l’inaugurazione della biblioteca ‘Pio Fumo’ alle Isole Tremiti dimostriamo che anche in mezzo al mare si può coltivare la cultura”, con queste parole il consigliere regionale Napoleone Cera ha espresso la massima soddisfazione per il traguardo raggiunto.

Cera, presente questa mattina al taglio del nastro del nuovo contenitore culturale, ha aggiunto: “È un gesto concreto che unisce bellezza, conoscenza e appartenenza. Portare i libri dove prima c’era solo silenzio è un atto d’amore verso la comunità e un segnale forte. Ogni angolo della Puglia merita opportunità e futuro”.

La nuova community library delle Tremiti vanta un patrimonio di oltre 2mila libri, postazioni internet, schermi interattivi, una preziosa raccolta di fotografie storiche che raccontano l’identità delle isole e una fornita area bambini.

“Siamo entusiasti e orgogliosi di aver posto questo importante tassello in un contesto complesso come quello delle Isole Tremiti, siamo certi che la nuova biblioteca sarà non solo un punto di ritrovo ma anche un polo culturale di riferimento per l’arcipelago, un luogo da vivere in tutte le stagioni, dedicato sia ai cittadini isolani che ai turisti. In particolare, coltiviamo la speranza che i piccoli alunni della scuola possano godere di questi spazi perché siano volano di crescita culturale. Un grazie particolare al consigliere Cera che ha accettato il nostro invito a condividere con noi questo momento così significativo per la nostra comunità e alla Regione Puglia che oggi rappresenta. Ringrazio inoltre coloro che ci hanno onorati della loro presenza, tra cui il sindaco di Peschici Luigi D’Arenzo, i consiglieri comunali di Vico del Gargano, la Provincia della Bat”, ha rimarcato la sindaca Annalisa Lisci che proprio in questi giorni festeggia il primo anno alla guida del Comune.