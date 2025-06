Il sipario del Teatro Umberto Giordano sta per riaprirsi per uno degli eventi più attesi del panorama culturale foggiano. Sabato 18 ottobre 2025 torna TEDxFoggia con una nuova edizione carica di emozione, visione e ispirazione. Il tema scelto per quest’anno è di quelli che toccano nel profondo: “The Age of Care – Il Tempo della Cura”.

Dopo anni di successi, il team di TEDxFoggia – guidato dal licenziatario e organizzatore Giuseppe di Brisco – promette un’edizione intensa e coinvolgente, che porterà sul palco idee capaci di cambiare il modo in cui viviamo e ci relazioniamo al mondo. “Questa edizione vuole essere lo spazio e il tempo giusto per parlare di cura: delle persone, dell’ambiente, dei progetti e del futuro – spiega Di Brisco –. Viviamo in un’epoca in cui prendersi cura non è più un’opzione, ma una necessità”.

Un palcoscenico per la consapevolezza

“The Age of Care” è un invito a fermarsi, ad ascoltare, a riconoscere il valore della lentezza e della responsabilità verso sé stessi e gli altri. Il TEDx di quest’anno vuole essere una chiamata collettiva a ripensare la quotidianità, l’impatto delle nostre scelte, la centralità delle relazioni. Un viaggio nel tempo della consapevolezza, costruito attraverso racconti, esperienze e riflessioni di voci visionarie che verranno annunciate nelle prossime settimane.

L’evento, che da anni rappresenta un faro di cultura e ispirazione per tutta la Capitanata, si conferma come una delle esperienze più rilevanti per la community foggiana. I biglietti in Super Early Bird sono già disponibili su Eventbrite, occasione preziosa per assicurarsi un posto in platea per quello che si preannuncia come un appuntamento memorabile.

Un progetto che nasce dal basso e guarda al mondo

Nato nel 2017, TEDxFoggia è frutto della passione di un gruppo di professionisti e volontari che, ogni anno, mettono in campo idee, energie e creatività per costruire un evento che ha saputo imporsi nel circuito nazionale e internazionale di TEDx. In otto edizioni, ha portato sul palco 45 speaker, capaci di lasciare il segno ben oltre i confini della città.

Sostenuto da sponsor e partner locali, il progetto non ha scopo di lucro e punta a promuovere una cultura del dialogo, dell’innovazione e della partecipazione attiva. Un’esperienza che unisce arte, scienza, educazione, imprenditoria e sensibilità sociale.

Per seguire tutti gli aggiornamenti e prepararsi all’evento, è possibile visitare il sito www.tedxfoggia.com e i canali social ufficiali.

È tempo di TEDxFoggia. È tempo di Cura.