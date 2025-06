Entrerà in vigore dopo la mezzanotte e sarà valida fino al prossimo 13 settembre la nuova ordinanza firmata dalla sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo che introduce misure per limitare gli effetti negativi della movida nel centro cittadino.

Rispetto alla precedente, è stata ristretta l’area interessata, in considerazione della distanza da palazzi e abitazioni con residenti. Le misure introdotte resteranno valide nel perimetro compreso tra Corso Cairoli/Via Duomo/Piazza Mercato/Via Liceo/Corso Vittorio Emanuele/Via San Domenico/Vicolo Arco Contini/Piazza Cesare Battisti.

Ancora, è stata ampliata la fascia oraria di ulteriori 30 minuti per tutti i giorni della settimana. Sono state mitigate anche alcune limitazioni sull’asporto, fermi restando i divieti di legge valevoli su tutto il territorio nazionale.

“La precedente ordinanza emanata in difesa dei diritti di ordine e quiete pubblica dei residenti e per il rispetto delle norme vigenti ha sortito effetti alquanto migliorativi e ha segnato una positiva -ed attesa- inversione di tendenza rispetto a una precedente disattenzione rispetto a un fenomeno che evidenziava parecchie criticità e talora degenerazioni. Ringraziamo l’intero comparto per la sensibilità e l’attenzione mostrata, gli imprenditori e gli esercenti che hanno mostrato piena collaborazione e sollecitudine nel conformarsi ai cambiamenti introdotti, il Corpo della Polizia locale e le forze dell’ordine per l’impegno profuso per il rispetto delle normative e per tutelare sia l’incolumità e la convivenza pacifica dei numerosi frequentatori del centro cittadino, sia il diritto al riposo dei residenti. In questi mesi il dialogo con le associazioni di categoria e le rappresentanze degli esercenti e dei residenti è stato costante e proficuo, e ha contribuito in modo significativo a cercare insieme soluzioni condivise, concrete ed efficaci, nell’interesse della comunità tutta. Confidiamo nel proseguimento del percorso avviato, e nella piena comprensione e collaborazione da parte di tutti”, la dichiarazione congiunta della sindaca Maria Aida Episcopo, degli assessori alla Polizia Locale Daniela Patano e alle Attività Produttive Lorenzo Frattarolo, e del comandante della Polizia Locale Vincenzo Manzo.