C’è anche un giovane artista foggiano tra i candidati della prossima edizione di “Amici di Maria De Filippi”. Si chiama Andrea Melissano, ha 23 anni, ed è nato a Foggia il 25 marzo 2002. Martedì 11 giugno ha partecipato a Roma ai provini del popolare talent di Canale 5, portando con sé la sua voce, il suo pianoforte e una forte determinazione: quella di chi vive la musica come bisogno espressivo, e non solo come ambizione.

“Mi sono divertito tantissimo – racconta Andrea – ho respirato musica, ho conosciuto persone con la mia stessa passione e il mio stesso sogno. È stata un’esperienza incredibile, che mi porto dentro a prescindere da come andrà”.

Il suo percorso nel mondo della musica è iniziato presto. Dopo il debutto nel 2019 alla prima edizione del festival “Il Geometra Sognante” di Orta Nova, è diventato ospite fisso dell’evento. Si è diplomato al Liceo Musicale “Carolina Poerio” di Foggia nel 2021 e da allora ha dato vita a un progetto artistico personale attivo su YouTube, Instagram, Facebook e TikTok, in cui pubblica reinterpretazioni originali della grande musica italiana.

Nel 2023 si è iscritto al triennio in Tecnico del Suono al Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia, dove continua a perfezionarsi tra studio e performance dal vivo nei locali della città e della provincia. Oltre al palco, Andrea ha sperimentato anche la radio: da dicembre 2024 ad aprile 2025 ha condotto “Moresco Radio”, programma ideato insieme agli amici Simone Russo e Diegoj, trasmesso in streaming.

“Il mio sogno è continuare a cantare, suonare, raccontare – dice con convinzione –. La musica è il mio linguaggio, e io voglio usarlo per farmi conoscere, per farmi capire”.

A prescindere dall’esito del provino, Andrea Melissano continua a rappresentare un esempio di passione e perseveranza, un giovane che da Foggia prova a farsi strada nel panorama musicale nazionale. E a giudicare dal suo entusiasmo, il viaggio è appena cominciato.