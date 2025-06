Falcone e Borsellino si contendono un pallone rossonero nel murales realizzato dall’artista Vito Moreno su iniziativa dell’associazione So’Bellicos nell’ambito delle iniziative del Comune di Foggia per la legalità volute dall’assessore Giulio De Santis.

Tanti gli attivisti dell’associazione rappresentata da Andrea Castriotta presenti nello spazio del mercato Cep sempre molto frequentato da utenti e cittadini.

All’evento hanno preso parte la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, il questore Alfredo D’Agostino, gli assessori Giulio De Santis, Lorenzo Frattarolo e Davide Emanuele e i consiglieri comunali Francesco Salemme, Francesco De Vito e Paolo Frattulino e Mario Cagiano, Daniela Marcone e Giuliano Sereno di Libera, Claudio Sottile commissario della Fiera, il parroco don Antonio Mucciarone.

L’opera rappresenta non solo un omaggio a due figure fondamentali della storia repubblicana, ma anche un segnale forte di vicinanza, presenza e rispetto per il valore della legalità nei luoghi quotidiani della città.

“Falcone e Borsellino – ha dichiarato la sindaca – fanno parte della nostra memoria più convinta e più commossa. Parlare di legalità non può ridursi a una formula astratta: è un principio che si concretizza nei comportamenti quotidiani, nella cura dei beni comuni, nel rispetto delle regole – dalla più piccola alla più grande. Dobbiamo essere cellule diffusive di buon esempio, capaci di trasmettere senso civico, responsabilità e fiducia nelle istituzioni. Questo murale è un gesto simbolico ma potente: ci ricorda che ogni quartiere, ogni strada, ogni mercato della nostra città può essere un presidio di legalità e memoria”.