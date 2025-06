La comunità di Stornara ha ricordato con un memorial il 23enne Francesco Albanese, ragazzo che un anno fa perse la vita a causa di un incidente sul lavoro. Una due giorni anche per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della sicurezza sul lavoro, tema sempre più di attualità. Il tutto con un torneo di calcio, e un dibattito sulla sicurezza sul lavoro. “Il lavoro – è stato detto – deve essere motivo di benessere e la vita di chi lavora deve essere rispettata e tutelata”. All’incontro è intervenuta anche Silvia Pellegrini, direttrice del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione – Regione Puglia. Importante è la sicurezza sul lavoro, non solo in termini di rispetto delle norme che la disciplinano, ma anche per tornare a porre al centro la persona, il rispetto della tutela della persona”.

Nel suo accorato intervento, la Pellegrini ha rivolto particolarmente l’attenzione ai giovani presenti all’evento, invitandoli a riflettere. “C’è speranza e bisogna crederci. Stornara può essere considerata emblema di una provincia che deve credere e crescere”.