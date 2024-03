Lutto cittadino a Stornara per Francesco Albanese, giovane operaio rimasto vittima di un incidente sul lavoro. La decisione è arrivata con una ordinanza del sindaco, Roberto Nigro, nel giorno delle esequie, mercoledì 27 marzo. “La morte di Francesco ha scosso profondamente l’intera cittadinanza che ha dimostrato viva commozione per questo drammatico evento – è riportato nell’atto -, è doveroso esprimere alla famiglia la vicinanza e il cordoglio dell’intera cittadinanza per la tragica e prematura scomparsa del figlio e fratello Francesco Albanese. Dato atto che la proclamazione del lutto cittadino è il modo con il quale l’amministrazione comunale intende manifestare solennemente e tangibilmente il proprio dolore e quello dell’intera comunità per questa tragica perdita, proclamiamo il lutto cittadino per mercoledì 27 marzo 2024, giorno in cui si terranno le esequie di Francesco Albanese, in segno di cordoglio e di partecipazione al dolore della famiglia e dell’intera comunità stornarese”.

Nell’ordinanza viene disposta l’esposizione della bandiera a mezz’asta con nastro nero negli edifici comunali per l’intera giornata, la chiusura degli uffici comunali, degli esercizi commerciali e delle scuole. Oltre alla sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche.